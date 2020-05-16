Черногорский суд освободил епископа Сербской православной церкви

В Черногории официальным решением суда был освобожден епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви Иоанникия, задержанный12 мая, а также восемь священников, помещенных под стражу вместе с ним.

Примечательно, что епископ оказался на свободе буквально за несколько минут до того, как должен был истечь 72-часовой срок его задержания.

У здания прокуратуры Иоанникию ждали сразу несколько групп прихожан, снимающих происходящее в режиме трансляции.

На кадры попало и обращение священнослужителя к верующим, в котором он поблагодарил их за поддержку и указал, что произошедшее явилось «небольшим недоразумением с властью». Он также заявил, что борьба верующих за возможность собираться для ритуалов и отстаивать свои ценности продолжается.

«Надо приготовиться к длительной борьбе, мы хотим свободу веры», - обозначил Иоанникия.

Ранее сообщалось, что в Черногории были организованы мирные акции протеста в связи с задержанием епископа и священнослужителей.