На Украине продлили санкции против российских телеканалов

Владимир Зеленский продлил действие санкций против российских телеканалов на три года. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента Украина.

В частности, ограничительные меры направлены на АО «Первый канал. Всемирная сеть» и общества с ограниченной ответственностью «НТВ-Плюс».

Незадолго до этого, на территории страны Зеленский также продлил санкции в отношении российских сайтов и социальных сетей.