В ЛНР из-за обстрела обесточен Алчевский металлургический комбинат

В субботу, 16 мая, вооруженными силами Украины была повреждена линия электропередачи ВЛ-220 кВ «Михайловка - Коммунарская», которая снабжает Алчевский металлургический комбинат в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что из-за повреждения предприятие было вынуждено временно перейти на резервные источники энергоснабжения.

Уточняется, что огонь велся со стороны села Новотошковского из вооружения БМП-2, пишет ИА Красная Весна.