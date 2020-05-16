Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Патологоанатом рассказал,как ведется статистика жертв коронавируса

Светлана Головина
03:27 16.05.2020
По последним данным, в России от COVID-19 скончались более двух тысяч человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: MOD Russia via Globallookpress.com

Статистика летальных исходов по коронавирусу ведется на основании свидетельств о смерти, которые предоставляют патологоанатомы и судмедэксперты, рассказал главный внештатный патологоанатом министерства здравоохранения России Георгий Франк.

«Основная часть, конечно, от патологоанатомов, которые составляют заключение на основании вскрытия, потому что в большинстве регионов страны 100% или около того проводят исследование, которое называется аутопсия - посмертное вскрытие больных», - пояснил он в интервью «Звезде».

По его словам, на основании этих исследований умерших от коронавируса или с подозрением на него составляется заключение, которое записывается в медицинскую документацию и отдельно медицинское свидетельство о смерти.

«В медсвидетельстве есть две рубрики: первая - это окончательный диагноз, от которого умер больной, вторая - те заболевания, которые связаны со смертью пациента, но причиной смерти не являются - фоновые или конкурирующие», - рассказал Франк.

В качестве примера он привел сахарный диабет второго типа, от которого пациент не погиб, так как в его организме был вирус COVID-19, при котором пошли серьезные осложнения.

«При коронавирусе у пациента очень страдают сосуды. Он бьет по внутренней стенке сосудов, уничтожая клетки востилающие, так называемый дотелий, а он уже поврежден при сахарном диабете», - отметил патологоанатом.

В результате такой связи, в первый пункт медицинского свидетельства будет записан COVID-19, а во второй - сахарный диабет.

Подобные ситуации могут происходить и при хронических  заболеваниях легких, когда они уже повреждены и происходит инфицирование коронавирусом.

По последним данным оперштаба, в России коронавирусом нового типа заражены 262 843 человек, в числе которых 2 418 - летальный исход. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.05.2020, 05:00
Российскому летчику Роману Филипову установили мемориальную табличку в Сирии
Дата15.05.2020, 19:11
Ил-76 с последней группой российских военных вернулся из Италии
Дата15.05.2020, 13:33
Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня
Дата13.05.2020, 15:10
Борисов: программа финансового оздоровления ОАК утверждена
Дата13.05.2020, 18:00
Незаметный и смертоносный: история подвигов диверсанта-«призрака» Ивана Просяного
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
03:45 Эксклюзив
Путин поручил сохранить самоизоляцию для россиян старше 65 лет
03:27 В стране и мире
Видео
Патологоанатом рассказал,как ведется статистика жертв коронавируса
01:15 В стране и мире
Ученые рассказали о появлении диабета у переболевших коронавирусом
23:37 В стране и мире
В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусной инфекцией
21:56 В стране и мире
Видео
Рентгенолог: эффект «матового стекла» на снимках КТ еще не означает наличие у пациента COVID-19
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
05:00 В стране и мире
Видео
Российскому летчику Роману Филипову установили мемориальную табличку в Сирии
04:43 В стране и мире
Экспертиза опровергла версию о нетрезвости пилота вертолета, на котором разбился Брайант
04:14 В стране и мире
Астронавты США планируют пять выходов в открытый космос с МКС на июнь
04:01 В стране и мире
Пандемия не помеха: стритрейсеры устроили гонки в Москве
03:27 В стране и мире
Видео
Патологоанатом рассказал,как ведется статистика жертв коронавируса
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Врач рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
У больных коронавирусом обнаружили аномальные изменения в организме
Видео
Сражение с неизвестностью: названа новая версия исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике
Видео
СМИ: ульяновские чиновники устроили отдых с шашлыками на турбазе во время самоизоляции
Видео
Бывший майор «Беркута» отреагировал на признания Парасюка о расстреле людей на Майдане
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.