Патологоанатом рассказал,как ведется статистика жертв коронавируса

Статистика летальных исходов по коронавирусу ведется на основании свидетельств о смерти, которые предоставляют патологоанатомы и судмедэксперты, рассказал главный внештатный патологоанатом министерства здравоохранения России Георгий Франк.

«Основная часть, конечно, от патологоанатомов, которые составляют заключение на основании вскрытия, потому что в большинстве регионов страны 100% или около того проводят исследование, которое называется аутопсия - посмертное вскрытие больных», - пояснил он в интервью «Звезде».

По его словам, на основании этих исследований умерших от коронавируса или с подозрением на него составляется заключение, которое записывается в медицинскую документацию и отдельно медицинское свидетельство о смерти.

«В медсвидетельстве есть две рубрики: первая - это окончательный диагноз, от которого умер больной, вторая - те заболевания, которые связаны со смертью пациента, но причиной смерти не являются - фоновые или конкурирующие», - рассказал Франк.

В качестве примера он привел сахарный диабет второго типа, от которого пациент не погиб, так как в его организме был вирус COVID-19, при котором пошли серьезные осложнения.

«При коронавирусе у пациента очень страдают сосуды. Он бьет по внутренней стенке сосудов, уничтожая клетки востилающие, так называемый дотелий, а он уже поврежден при сахарном диабете», - отметил патологоанатом.

В результате такой связи, в первый пункт медицинского свидетельства будет записан COVID-19, а во второй - сахарный диабет.

Подобные ситуации могут происходить и при хронических заболеваниях легких, когда они уже повреждены и происходит инфицирование коронавирусом.



По последним данным оперштаба, в России коронавирусом нового типа заражены 262 843 человек, в числе которых 2 418 - летальный исход.