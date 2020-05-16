Российские военные провели патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасеке

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. В том числе продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.

Российская военная полиция провела патрулирование по нескольким маршрутам, таким как: Аджами – Маисра – Халед-Эль-Хиджан – Делиафар – Хирбет-Нафах – Мешерфет-Эль-Буайр – Бозгекли – Курд-Тахтани – Кубаб-Бейния – Хирет-Эль-Хисан – Телль-Ясти – северо-восточная окраина Мембидж – Хабджадин – Канат-Эль-Гара – Окюзкую – Тук-Эль-Халиль – Макта-Эль-Хаджар-Эс-Сегира – Абу-Мендиль – Козджали-Кебир – Аджами; Аджами – Эль-Хутта – Мешерфа – Тлейла – Абу-Эль-Кахф – Эль-Бира – Харуфия-Кебир – Хамир-Лабда – Кабер-Кебир – южная окраина Мембидж – Курд-Тахтани – Бозгекли – Мешерфет-Эль-Буайр – Швайхет-Хазнави – северная окраина Мембидж – Зуб-Альбин – Аджами; Кораби – Кобани – Руби – Дар-Хараб – Метрас – Нур-Али – Арсланкей – Бирек – Дибрек-Киткан – Карахалиндж – Кобани - Кораби в провинции Алеппо; Камишлия – Мабрук – Камишлия в провинции Хасеке.

Как рассказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев, зафиксировано 2 обстрела населенного пункта Маарет-Мухос, 1 обстрел населенного пункта Дадих в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат-ан-Нусра»*.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 420 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4 021,4 тонны. Медицинскими специалистами Министерства обороны Российской Федерации помощь оказана 132 874 жителям Сирии.

«Джебхат-ан-Нусра»* - запрещенная в РФ террористическая организация