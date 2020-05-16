Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Ситуация в Сирии ТЕГИ

Российские военные провели патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасеке

Кирилл Васин
22:00 16.05.2020
За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.
Российские военные провели патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасеке
© Фото: Минобороны России

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. В том числе продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.

Российская военная полиция провела патрулирование по нескольким маршрутам, таким как: Аджами – Маисра – Халед-Эль-Хиджан – Делиафар – Хирбет-Нафах – Мешерфет-Эль-Буайр – Бозгекли – Курд-Тахтани – Кубаб-Бейния – Хирет-Эль-Хисан – Телль-Ясти – северо-восточная окраина Мембидж – Хабджадин – Канат-Эль-Гара – Окюзкую – Тук-Эль-Халиль – Макта-Эль-Хаджар-Эс-Сегира – Абу-Мендиль – Козджали-Кебир – Аджами; Аджами – Эль-Хутта – Мешерфа – Тлейла – Абу-Эль-Кахф – Эль-Бира – Харуфия-Кебир – Хамир-Лабда – Кабер-Кебир – южная окраина Мембидж – Курд-Тахтани – Бозгекли – Мешерфет-Эль-Буайр – Швайхет-Хазнави – северная окраина Мембидж – Зуб-Альбин – Аджами; Кораби – Кобани – Руби – Дар-Хараб – Метрас – Нур-Али – Арсланкей – Бирек – Дибрек-Киткан – Карахалиндж – Кобани - Кораби в провинции Алеппо; Камишлия – Мабрук – Камишлия в провинции Хасеке.

Как рассказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев, зафиксировано 2 обстрела населенного пункта Маарет-Мухос, 1 обстрел населенного пункта Дадих в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат-ан-Нусра»*.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 420 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4 021,4 тонны. Медицинскими специалистами Министерства обороны Российской Федерации помощь оказана 132 874 жителям Сирии.

«Джебхат-ан-Нусра»* - запрещенная в РФ террористическая организация

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.05.2020, 11:07
В Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции
Дата16.05.2020, 20:58
На аэродром Чкаловский приземлились самолеты из Сербии с российскими военными
Дата15.05.2020, 13:33
Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня
Дата16.05.2020, 13:52
«Князь Владимир» приступил к подводным испытаниям в Белом море
Дата16.05.2020, 18:55
Постник и Барма: какие тайны зодчих скрывает храм Василия Блаженного
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Ситуация в Сирии
22:00 В стране и мире
Российские военные провели патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасеке
22:37 В стране и мире
Российские военные провели патрулирование в Алеппо
12:52 В стране и мире
МИД: Россия и США продолжают взаимодействие по обеспечению безопасности военных в Сирии
12:46 В стране и мире
СМИ уличили Великобританию в ведении пропаганды в Сирии
22:59 В стране и мире
Видео
«Элемент торга со стороны США»: военкор описал ситуацию, в которую попали сирийцы в лагере «Рукбан»
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
23:16 В стране и мире
В Москве умер 71 пациент с COVID-19
22:59 В стране и мире
Трын-трава: на острове Кижи стало заметно больше зайцев в отсутствие туристов
22:54 В стране и мире
В ЦИК сообщили о готовности к проведению голосования по поправкам в конституцию России
22:35 В стране и мире
Ученые из Калифорнии обнаружили антитело, способное блокировать COVID-19
22:24 В стране и мире
Сын Эллы Фицджеральд самоизолировался в Ярославле из-за коронавируса
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Там хорошо и не страшно: врачи рассказали о предсмертных снах
Видео
Питерский дрифт: обгонявшая поток легковушка врезалась в ограждение и встала «на дыбы»
Видео
Сражение с неизвестностью: названа новая версия исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике
Видео
Дым и вспышка: момент крушения американского истребителя попал на видео
Видео
Бывший майор «Беркута» отреагировал на признания Парасюка о расстреле людей на Майдане
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.