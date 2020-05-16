Трын-трава: на острове Кижи стало заметно больше зайцев в отсутствие туристов

На территории известного музея-заповедника «Кижи» в Карелии осмелели зайцы, которые облюбовали древнерусский музей под открытым небом пока там нет посетителей.

Введенные ограничительные меры на территории музея-заповедника «Кижи» в Карелии в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции пошли на пользу диким зайцам. Пока музей не могут посещать туристы, живущие там животные осмелели и чувствуют себя вполне вольготно.

Как сообщается на странице заповедника в соцсети «ВКонтакте», зайцев там стало заметно больше. Они скачут по траве, дружелюбно относятся к сотрудникам музея и даже дают себя сфотографировать.

«Примета эпохи коронавируса - чем меньше на острове Кижи туристов, тем больше зайцев! Сейчас в "Кижах" туристов нет совсем, и зайцы встречаются на каждом шагу. По двое, по трое бегают, греются на солнышке, косят трын-траву. Не боятся, когда их подходят сфотографировать сотрудники музея», - сообщает пресс-служба.

С 30 марта согласно распоряжению главы Карелии музей-заповедник «Кижи» закрыт для посетителей. Заповедник - один из крупнейших в России музеев под открытым небом, находящийся на острове Кижи в Онежском озере. Представляя собою уникальный особо ценный объект культурного наследия народов России, со своим ансамблем Кижского погоста он входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.