В ЦИК сообщили о готовности к проведению голосования по поправкам в конституцию России

Избирательная система России готова к голосованию по поправкам в конституцию, дату которого определит президент страны Владимир Путин. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

«ЦИК готов был провести голосование и в апреле. Что касается новой даты голосования, то ее определит президент России Владимир Путин. И избирательная система РФ находится в состоянии готовности», — рассказал Булаев РИА Новости.

Напомним, что из-за распространения коронавируса голосование, изначально запланированное на 22 апреля, было перенесено. Оно пройдет под девизом «Наша страна. Наша Конституция. Наше решение».