Число жертв коронавируса по всему миру превысило 300 тысяч

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент от коронавируса во всем мире погибли более 300 тысяч человек, заражены более 4,4 миллиона.

В ВОЗ отметили, что за последние сутки в мире подтверждено 86 827 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 4 940 человек. Общее число инфицированных составляет 4 425 485 человек. Всего во время пандемии погибли 302 059 больных.

Ранее оперштаб по борьбе с COVID-19 в России сообщил, что за последние сутки в стране отмечены 9 200 новых подтвержденных случаев инфицирования, больше всего — в Москве (3 505).