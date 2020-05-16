Ученые из Калифорнии обнаружили антитело, способное блокировать COVID-19

Базирующаяся в Калифорнии компания Sorrento Therapeutics сообщила, что ее ученые обнаружили антитело, способное полностью блокировать коронавирус.

«Антитело к SARS-CoV-2 - STI-1499 продемонстрировало 100%-ное блокирование заражения вирусом SARS-CoV-2 во время эксперимента с вирусным заражением в лабораторных условиях при очень низкой концентрации антител», - сообщила пресс-служба компании.

Как отмечается, американским специалистам пришлось провести скрининг миллиардов антител, и только одно из них в ходе эксперимента оказалось способно полностью блокировать заражение вирусом SARS-CoV-2 здоровых клеток.

«Умное» антитело носит номер STI-1499. Оно полностью нейтрализовало инфекционные свойства вируса при очень низкой дозе антител. В результате чего стало первым кандидатом для дальнейшего тестирования и исследования в качестве помощника при лечении пациентов с COVID-19.