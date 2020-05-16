Сын Эллы Фицджеральд самоизолировался в Ярославле из-за коронавируса

Джазовый музыкант из США, сын певицы Эллы Фицджеральд Рэй Браун-младший временно живет в Ярославле, потому что не может покинуть Россию из-за пандемии коронавируса.

«Он не смог улететь после нашего концертного тура. Он снял квартиру в Ярославле, мы с ним в постоянном контакте. У него все в порядке», — рассказал РИА Новости музыкант из Ярославля Станислав Майнугин.

По словам организатора концертов в Ярославле Елены Вишневской, музыкант чувствует себя хорошо, несмотря на то, что не может улететь ни в США, ни на Украину, где живет его жена, виолончелистка Наталья Ильина.