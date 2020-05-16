В регионах России начались проверки информации о невыплатах медработникам

В нескольких регионах России правоохранительными органами осуществляются проверки информации о невыплате или неполной выплате дополнительных средств медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом.

В Челябинской области прокуратура расследует данные о нарушениях при начислении выплат водителям скорой помощи. Проверяется информация, согласно которой несколько водителей вместо положенных 25 тысяч рублей получили от 2 до 17 тысяч.

Прокуратура Карачаево-Черкесии начала проверку по информации, согласно которой администрация Прикубанской больницы отказалась осуществлять дополнительные выплаты медработникам. Также в работе находятся данные о недостаточном оснащении больницы средствами индивидуальной защиты.

Следственный комитет Нижнего Новгорода осуществляет доследственную проверку возможных нарушений прав медицинских работников региона. По опубликованным ранее в СМИ сообщениям, сотрудники подстанции скорой помощи в Сормовском районе Нижнего Новгорода в качестве надбавок за работу с коронавирусом получили менее тысячи рублей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил осуществлять дополнительные выплаты медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом, по факту поступления средств в регионы, не дожидаясь дня стандартной зарплаты.