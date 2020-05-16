В Крыму с 18 мая возобновят движение пригородные поезда

С 18 мая в республике Крым отменяется режим всеобщей строгой самоизоляции. По этому поводу на полуострове будет восстановлено железнодорожное движение пригородных поездов.

«В соответствии с указом главы Республики Крым от 15 мая 2020 года №163-У возобновится пригородное железнодорожное сообщение. Ограничения, связанные с распространением COVID-19, снимаются», - сообщила пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).

В связи с ограничениями из-за эпидемии COVID-19 пригородное сообщение в Крыму было сведено к минимуму - до двух оборотных рейсов между основными городами Крыма утром и вечером.

Несмотря на то, режим всеобщей самоизоляции с 18 мая отменяется, губернатор республики Сергей Аксенов рекомендует гражданам все же ограничить поездки и выход из дома без необходимости. Работу многих предприятий также разрешат возобновить при соблюдении режима безопасности.