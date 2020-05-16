Экономист рассказал, где лучше хранить деньги во время коронавируса

Для того, чтобы потерять как можно меньше денег, а может, даже приумножить свои накопления, нужно определить финансовую стратегию. Об этом рассказал экономист Антон Шабанов.

По его словам, если необходимо просто сохранить деньги от инфляции, хранение в виде наличности в этом не поможет — нужно открыть депозит в одном из банков.

«Если вы хотите не просто сохранить, но еще заработать выше инфляции, чтобы доходность была в районе от 6% до 10% годовых, то для этого нужно использовать инвестиционные инструменты, такие, как облигации», — приводит слова Шабанова РИА ФАН.

Он добавил, что можно хранить сбережения и в иностранных валютах, но не стоит переводить в них все доступные средства, потому что курс изменяется довольно быстро и не всегда эти изменения легко предугадать.

Ранее директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов предположил, что многие компании перестроят рабочий процесс после окончания пандемии коронавируса. По его словам, цифровизации всех операций будет уделяться гораздо большее внимание.