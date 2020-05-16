Мишустин поручил осуществлять доплаты медикам в момент поступления денег, а не ждать дня зарплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил осуществлять дополнительные выплаты медикам, работающим с коронавирусом, в момент поступления денег в регионы, не дожидаясь дня, положенного для выплаты обычной заработной платы. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников. Не надо ждать для этого даты заработной платы», — приводятся в сообщении слова Мишустина.

Отмечается, что выплаты будут осуществлены всем медработникам, работавшим с пациентами, зараженными COVID-19, вне зависимости от времени работы. Также на дополнительные выплаты могут претендовать водители скорой помощи.