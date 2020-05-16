Пламя вспыхнуло в квартире жилой пятиэтажки в Петербурге
По последним сообщениям, огонь был потушен пожарными примерно за час.
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В Красногвардейском районе города Санкт-Петербурга произошел пожар в здании жилой пятиэтажки на Среднеохтинском проспекте.
Возгорание случилось на четвертом этаже дома под номером 48 –площадь двухкомнатной квартиры охватило пламя.
По данным МЧС региона, представленным ТАСС, в ходе происшествия трое человек, включая ребенка, были госпитализированы из-за отравления угарным газом.
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», очевидцы свидетельствуют, что из горящего здания вынесли девушку без сознания.
Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. На тушение огня ушел приблизительно час. К ликвидации возгорания были привлечены 12 человек личного состава и три единицы техники.