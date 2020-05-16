В Турции планируют принимать иностранных туристов с середины июня

В Турции хотят открыть туристический сезон для иностранных туристов с середины июня. Возобновление внутреннего туризма ожидается с 28 мая. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

«С середины июня мы думаем, что возобновится международный туризм из определенных стран. Похоже, это будут Китай, Южная Корея и другие страны этого региона», — отметил Эрсой в эфире телеканала NTV.

Он добавил, что начало внутреннего туристического сезона ожидается в конце мая, если люди будут соблюдать методы безопасности против распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что курортный сезон в Севастополе может начаться с 15 июня. При этом пляжи, в случае открытия, будут работать в режиме соблюдения всех санитарных норм.