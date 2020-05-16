ЦОДД призвал к осторожности в связи с сильным ветром в Москве

Московский Центр организации дорожного движения предупредил жителей столицы в наступившие выходные быть осторожными. Это связано с усилением ветра в Москве. Согласно прогнозу Гидрометцентра, порывы будут достигать 18 метров в секунду.

«И снова сильный ветер. Сегодня и завтра с порывами до 18 метров в секунду. Наши рекомендации те же: будьте осторожны», - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

В конце сообщения добавлен девиз сегодняшних дней с хештегом #оставайтесьдома. Таким образом москвичам напомнили еще и о важности соблюдения режима самоизоляции.