ЦОДД призвал к осторожности в связи с сильным ветром в Москве
Согласно прогнозу синоптиков, в столице в выходные ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду.
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Московский Центр организации дорожного движения предупредил жителей столицы в наступившие выходные быть осторожными. Это связано с усилением ветра в Москве. Согласно прогнозу Гидрометцентра, порывы будут достигать 18 метров в секунду.
«И снова сильный ветер. Сегодня и завтра с порывами до 18 метров в секунду. Наши рекомендации те же: будьте осторожны», - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
В конце сообщения добавлен девиз сегодняшних дней с хештегом #оставайтесьдома. Таким образом москвичам напомнили еще и о важности соблюдения режима самоизоляции.