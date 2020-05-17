В Роспотребнадзоре назвали самые распространенные симптомы коронавируса у детей

У детей гораздо чаще, чем у взрослых, коронавирус встречается в более легкой форме и переносится без симптомов. Об этом рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Большинство заболевших детей переносит коронавирусную инфекцию в легкой форме с небольшим повышением температуры тела, першением или дискомфортом в горле, умеренным сухим кашлем, потерей обоняния», — приводит ТАСС слова Руженцовой.

Еще одним симптомом, который у детей встречается значительно чаще, чем у взрослых, по словам специалиста, является диарея.

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