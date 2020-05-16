Дитрих: пассажирские авиаперевозки в России могут упасть на 75%

В случае полномасштабного возобновления авиаперевозок российскими компаниями осенью, а не летом, пассажиропоток в стране может упасть на 75% от уровня 2019 года. Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.

«Если мы начнем интенсивные полеты не в июле, а осенью, то потенциально мы перевезем четверть от того объема пассажиропотока, который был в прошлом году, и восстановим окончательно отрасль только к сентябрю будущего года», — отметил министр.

Ранее Дитрих заявил, что заполнение самолетов с учетом соблюдения норм социальной дистанции может вызвать нерентабельность авиаперевозок и рост цены авиабилетов, вплоть до 70 тысяч рублей.