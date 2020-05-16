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«Это не первая катастрофа с участием F-22»: военный эксперт о причинах крушения истребителя ВВС США

Валентина Пескова
19:14 16.05.2020
Потерпевший накануне аварию самолет был закреплен за 43-й истребительной эскадрильей и входил в состав 325-го истребительного авиакрыла ВВС США.
«Это не первая катастрофа с участием F-22»: военный эксперт о причинах крушения истребителя ВВС США
© Фото: ТРК "Звезда"

Причиной крушения американского истребителя пятого поколения F-22, которое произошло накануне близ авиабазы Эглин во Флориде, стала техническая неисправность. Как пояснил «Звезде» военный эксперт Владимир Карнозов, крейсерский полет, который выполнял пилот данного самолета, является самым простым приемом для такой умной машины. Поэтому ошибки в управлении у летчика возникнуть не могло.

Как рассказал эксперт, данный истребитель пятого поколения является самым первым представителем своего класса в мире. Программа по его созданию началась еще в 1990-е годы.

 «Это была очень амбициозная программа. По ее итогам не все удалось конструкторам, но тем не менее этот самолет получился достаточно серьезный. Проблемы, конечно, были. Например, при отработке полета самолет соответствовал не всем заданным параметрам, не сразу выполнял все задачи. Но вообще данная модель никому не поставлялась, так как он эксклюзивно сделан для ВВС США», - рассказал Владимир Карнозов.

Напомним, пилот до того, как истребитель упал на землю, успел катапультироваться. Сейчас он находится в больнице в стабильном состоянии. Всего на вооружении ВВС США стоят 186 F-22. Стоимость одного самолета составляет 143 миллиона долларов.

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