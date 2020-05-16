«Грубое нарушение гигиены»: вирусолог рассказал о риске заразиться коронавирусом через еду

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, рассказал «Звезде» о риске заражения коронавирусом через еду, оставленную в общем доступе в общественном месте.

«Если эти чипсы и орешки находятся в пределах одной семьи, и все члены семьи берут — это их дело. Они итак друг друга заразят, если кто-то из них инфицируется», — отметил вирусолог.

По его словам, остерегаться стоит еды, которая в открытых емкостях находится в общественных местах, вроде продающихся «на развес» чипсов, сухариков и орешков.

«А вот если это стоит где-то в общественном месте, и разные чужие люди туда лазят, то другое дело. Это грубое нарушение гигиены и санитарии, конечно, недопустимо. Недопустимо не только в условиях эпидемии, но и вообще», — рассказал Альтштейн.

Ранее от употребления пищи из одной упаковки несколькими людьми предостерегли во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. По словам специалистов, риск заразиться коронавирусом заметно повышается, если несколько человек едят из одной посуды или одной упаковки.