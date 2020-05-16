«ОКО» за око: в Подмосковье Росгвардия запустила аэростат для контроля режима самоизоляции

Сотрудники Росгвардии в Московской области запустили комплекс высотного наблюдения «ОКО», созданный на базе аэростата. С помощью комплекса сотрудники авиационного отряда специального назначения будут вести мониторинг за соблюдением режима самоизоляции в лесопарковых зонах.

«Информация, полученная с помощью комплекса с неба, передается сотрудникам Росгвардии и полиции, которые дежурят на маршрутах патруля. Далее сотрудники проводят работу с гражданами, призывают их носить маски и перчатки. Особое внимание оказывают сотрудники представителям старшего поколения», - рассказывает сотрудник пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области Ольга Егорова.

Комплекс «ОКО» позволяет вести наблюдение за обстановкой с высоты до 300 метров в радиусе до 5 километров. Он поможет отслеживать нарушителей режима самоизоляции в парках.