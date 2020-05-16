Тарасова оправдала обвиненного в избиениях журналистов Ягудина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вступилась за обвиненного в избиениях журналистов фигуриста Алексея Ягудина.

«Замолчите насчет Леши Ягудина! Он никогда никого не тронул пальцем! Он не святой, но у него другая форма опьянения: лег и спит», — заявила Тарасова в эфире Первого канала в ответ на обвинения со стороны Елены Родниной.

По словам Родниной, Ягудин был замечен в злоупотреблениях алкогольными напитками в компании актера Марата Башарова, которые иногда переходили в потасовки с журналистами.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, почему больше не тренирует. По ее словам, она не возобновляет тренерскую карьеру из-за отсутствия своего катка.