В Москве провели восьмую масштабную дезинфекцию общественных мест
Обеззараживающий раствор быстро испаряется и безвреден для человека.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
В Москве в субботу, 16 мая, прошла восьмая с начала пандемии коронавируса дезинфекция общественных мест.
Были обработаны вокзалы: залы ожидания, лестницы, служебные помещения. Для очистки платформ использовали специальные комплексы. Обеззараживающий раствор быстро испаряется и безвреден для человека.
Коммунальщики промыли также столичные дороги. Особое внимание уделили тротуарам, паркам и дворам.
Также продезинфицировали территории больниц, остановки общественного транспорта, входы в метро.