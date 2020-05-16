Генпрокуратура и СК РФ проверят жалобы медиков в Иркутске и Армавире

Президент РФ Владимир Путин накануне резко осудил бездействие властей некоторых регионов России, в которых медицинские работники до сих пор не получили полученные им стимулирующие выплаты за опасную работу с инфицированными COVID-19. На сегодня к таким субъектам РФ относятся, кроме прочих, Краснодарский край и Иркутская область, где без выплат остались медики скорой помощи.

Армавирские врачи запустили флешмоб отчаяния в YouTube, в котором рассказывают, как местные власти не исполняют указы главы государства а выплатах тем, кто каждый день рискует жизнью в борьбе с COVID-19. К ним присоединяются голоса иркутских сотрудников скорой помощи. Медики Ангарска также записали обращение по животрепещущей теме.

«Звонили на горячую линию. Было сказано, что нам не положены данные выплаты. Ответ был таков: выплаты будут осуществляться только по подтвержденным анализам коронавируса», - жалуется фельдшер станции скорой помощи Ангарска Софья Доровская.

Для инфекционных отделений положено выплатить по 80 тысяч рублей врачам, 50 тысяч - фельдшерам и медсестрам, 25 - младшему медперсоналу. 50 и 25 тысяч - для сотрудников скорой помощи. Выплаты президента РФ положены всем, однако на местах, как оказалось, так не считают.

Накануне сотрудники Нижегородской скорой помощи «штурмовали» станцию. Деньги им дали, в разы меньше обещанного. А во Владимире доплату и вовсе рассчитали за работу с инфицированными COVID-19 поминутно. Такую работу чиновников уже раскритиковал Владимир Путин, который заявил, что он не поручал измерять риски врачей - по часам.

Но все же ситуации с невыплатами - уже скорее исключение. В Приморье власти отчитались: все премии проведены медикам в срок. Местный бюджет получил средства из федеральной казны на ближайшие несколько месяцев. Губернатор Ростовской области также заявил, что выплаты за апрель получили больше 4000 медработников региона. В мэрии Москвы отчитались, что надбавки в полном объеме получили и столичные медики. Действиями властей субъектов, где врачи и медсестры не получили обещанных денег, занимается прокуратура и Следственный комитет. Ситуацию взял под личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.