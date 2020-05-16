Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Генпрокуратура и СК РФ проверят жалобы медиков в Иркутске и Армавире

Татьяна Ляшко
18:15 16.05.2020
В данных регионах, уже по печальной традиции, врачам скорой помощи также не выплатили «коронавирусные» надбавки за работу с инфицированными коронавирусом пациентами.
Генпрокуратура и СК РФ проверят жалобы медиков в Иркутске и Армавире
© Фото: ТРК "Звезда"

Президент РФ Владимир Путин накануне резко осудил бездействие властей некоторых регионов России, в которых медицинские работники до сих пор не получили полученные им стимулирующие выплаты за опасную работу с инфицированными COVID-19. На сегодня к таким субъектам РФ относятся, кроме прочих, Краснодарский край и Иркутская область, где без выплат остались медики скорой помощи.

Армавирские врачи запустили флешмоб отчаяния в YouTube, в котором рассказывают, как местные власти не исполняют указы главы государства а выплатах тем, кто каждый день рискует жизнью в борьбе с COVID-19. К ним присоединяются голоса иркутских сотрудников скорой помощи. Медики Ангарска также записали обращение по животрепещущей теме. 

«Звонили на горячую линию. Было сказано, что нам не положены данные выплаты. Ответ был таков: выплаты будут осуществляться только по подтвержденным анализам коронавируса», - жалуется фельдшер станции скорой помощи Ангарска Софья Доровская.

Для инфекционных отделений положено выплатить по 80 тысяч рублей врачам, 50 тысяч - фельдшерам и медсестрам, 25 - младшему медперсоналу. 50 и 25 тысяч - для сотрудников скорой помощи. Выплаты президента РФ положены всем, однако на местах, как оказалось, так не считают.

Накануне сотрудники Нижегородской скорой помощи «штурмовали» станцию. Деньги им дали, в разы меньше обещанного. А во Владимире доплату и вовсе рассчитали за работу с инфицированными COVID-19 поминутно. Такую работу чиновников уже раскритиковал Владимир Путин, который заявил, что он не поручал измерять риски врачей - по часам.

Но все же ситуации с невыплатами - уже скорее исключение. В Приморье власти отчитались: все премии проведены медикам в срок. Местный бюджет получил средства из федеральной казны на ближайшие несколько месяцев. Губернатор Ростовской области также заявил, что выплаты за апрель получили больше 4000 медработников региона. В мэрии Москвы отчитались, что надбавки в полном объеме получили и столичные медики. Действиями властей субъектов, где врачи и медсестры не получили обещанных денег, занимается прокуратура и Следственный комитет. Ситуацию взял под личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.05.2020, 11:07
В Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции
Дата16.05.2020, 13:15
На передовой в борьбе с COVID-19: итоги гуманитарной операции МО РФ в Италии
Дата15.05.2020, 13:33
Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня
Дата16.05.2020, 13:52
«Князь Владимир» приступил к подводным испытаниям в Белом море
Дата13.05.2020, 18:00
Незаметный и смертоносный: история подвигов диверсанта-«призрака» Ивана Просяного
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
18:15 В стране и мире
Генпрокуратура и СК РФ проверят жалобы медиков в Иркутске и Армавире
17:45 В стране и мире
Правительство РФ утвердило новые правила выплат медработникам
17:33 В стране и мире
Видео
Новая реальность: психолог рассказала о риске появления новых страхов после самоизоляции
16:43 В стране и мире
В Минтрансе объяснили неэффективность социального дистанцирования в самолетах
15:28 В стране и мире
Видео
Вирусолог объяснил, в каком случае при лечении COVID-19 могут помочь антитела
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
18:38 В стране и мире
Видео
«Московский дрифт»: нелегальные уличные гонки в столице попали на видео
18:27 В стране и мире
Видео
«Солнечный минимум»: астроном объяснил, почему Земля может «остыть»
18:15 В стране и мире
Генпрокуратура и СК РФ проверят жалобы медиков в Иркутске и Армавире
17:45 В стране и мире
Правительство РФ утвердило новые правила выплат медработникам
17:33 В стране и мире
Видео
Новая реальность: психолог рассказала о риске появления новых страхов после самоизоляции
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Там хорошо и не страшно: врачи рассказали о предсмертных снах
Видео
Питерский дрифт: обгонявшая поток легковушка врезалась в ограждение и встала «на дыбы»
Видео
Сражение с неизвестностью: названа новая версия исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике
Видео
Американский истребитель пятого поколения рухнул во Флориде
Видео
Бывший майор «Беркута» отреагировал на признания Парасюка о расстреле людей на Майдане
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.