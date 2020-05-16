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«Московский дрифт»: нелегальные уличные гонки в столице попали на видео

Кирилл Васин
18:38 16.05.2020
Полиция проводит проверку. Предположительно, события происходили на Киевском шоссе.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Москве группа молодых людей устроила нелегальные уличные гонки. Стритрейсеры вели прямые трансляции в интернете и выкладывали видео в Сеть.

На кадрах видно, как десятки молодых людей, многие без масок, стоят возле спортивных автомобилей на проезжей части, мешая движению других автомобилей. Предположительно, события происходили на Киевском шоссе.

Действиями любителей скорости заинтересовались правоохранительные органы. Полиция проводит проверку.

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