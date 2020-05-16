«Солнечный минимум»: астроном объяснил, почему Земля может «остыть»

В данный момент ученые-астрономы со всего мира отмечают период низкой активности Солнца, называемый «cолнечным минимумом». Об особенностях данного явления и его влиянии на нашу жизнь «Звезде» рассказал астроном Александр Молоствов.

«Есть закономерность — когда Солнце активное, испускает много солнечного ветра, на Земле получается более солнечный год, с большим количеством ясных дней и меньшим — осадков», — объясняет Молоствов.

Сейчас же, по словам астронома, Солнце спокойное, что может косвенно сказываться на погоде. Молоствов отметил, что у Солнца есть цикл активности, который длится около 11 лет. За это время светило проходит так называемые фазы «минимума и «максимума», когда испускается мало и много частиц соответственно.

«Сейчас минимум несколько затянулся, повышение солнечной активности должно было начаться с прошлого года, все признаки этого видны. Но минимум продолжается», — рассказал астроном.

По его словам, задержка смены «минимума» на «максимум» наблюдалась и раньше, к тому же, цикл длится не ровно 11 лет и возможны перепады.

«Так что вряд ли это приведет к новому Ледниковому периоду, но средняя температура на Земле может немного снизиться», — резюмировал Молоствов.

Ранее канадские ученые обнаружили на Млечном пути необычный радиосигнал. Исследователи заявили, что таким «всплеском» о себе могла напомнить нейтронная звезда с мощным полем.