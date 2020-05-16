Правительство РФ утвердило новые правила выплат медработникам

Доплаты медикам, работающим с коронавирусом, будут рассчитываться исходя из самого факта работы, без учета ее времени. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

«Федеральные стимулирующие доплаты медработникам, которые, рискуя жизнью и здоровьем, помогают больным коронавирусом, будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дополнительными выплатами будут обеспечены и водители машин скорой помощи.

В субботу, 16 мая, правительство также утвердило осуществление очередного транша регионам на выплаты в размере 22,4 миллиарда рублей.

Поддержать борющихся с коронавирусом медработников поручил президент России Владимир Путин. Согласно поручению, врачи получают в месяц по 80 тысяч рублей, фельдшери и медсестры - по 50 тысяч рублей, младший медперсонал - по 25 тысяч.