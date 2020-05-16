Новая реальность: психолог рассказала о риске появления новых страхов после самоизоляции

Режим самоизоляции связан с серьезным изменением образа жизни, к которому привык обычный человек. И, несмотря на то, что к нему уже адаптировалось большинство людей, существует риск усиления старых, а иногда и возникновения новых психологических проблем у тех, кто к ним предрасположен. Об этом «Звезде» рассказала кандидат психологических наук Лариса Овчаренко.

По ее словам, у большинства людей уже накопилась некоторая усталость от изоляции: им хочется гулять, свободно передвигаться, хотя все понимают важность ограничительных мер. Тяжелее всего данная ситуация сказывается на людях с повышенным эмоциональным восприятием.

«Отсутствие полноценного получения эмоций, социальная депривация, эмоциональная депривация в некоторой степени может привести либо к усилению имеющихся страхов, либо появлению новых, которые для человека могут быть незнакомы», — считает Овчаренко.

Как отметила специалист, за счет невозможности в стесненных условиях полноценно отреагировать на ситуацию, поделиться переживаниями или как-то перенести их, иногда по причине непонимания происходящего или неумения контролировать свои эмоции, у человека усиливаются страхи и переживания.

«Если человек не умеет контролировать эмоции, не умеет профилактировать свои эмоциональные состояния, что очень часто бывает, может возникнуть усиление разных страхов и переживаний», — делится психолог.

Однако, по ее словам, такое явление не будет иметь массовый характер, несмотря на то, что большинство россиян находятся на изоляции, и многие могут переживать это сильнее других.

«Я не думаю, что это будет массовое явление, но, тем не менее, количество страхов у людей может увеличиться», — резюмировала специалист.

Ранее Лариса Овчаренко рассказала «Звезде», как оставаться спокойным на карантине. По ее словам, следует рационально оценивать и обрабатывать поступающую информацию, не поддаваться страху, проводить «эмоциональную гигиену».