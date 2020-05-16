Провокаторы задержаны: организаторам хакерской атаки на сайт «Бессмертного полка» не избежать ответственности

Хакерская атака на онлайн проект «Бессмертный полк» привела к закономерным последствиям. Личности большинства ее участников, которыми оказались не только граждане иностранных государств, но и россияне, установлены и задержаны.

Как уже сообщалось ранее, в День Победы модераторами были зафиксированы и частично предотвращены попытки размещения на сайте акции фотографии нацистских преступников. Согласно замыслу организаторов экстремистской акции, вместе со снимками ветеранов Великой Отечественной войны на странице проекта должны были соседствовать рядом изображения Адольфа Гитлера, Германа Геринга, Пауля Геббельса, Генриха Гиммлера и других фашистов, совершивших преступления против человечества.

Сотрудники Следственного комитета РФ еще до начала расследования возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 354.1 УК РФ - реабилитация нацизма (то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала) подозревали в организации атаки граждан и организации иностранных государств. Данная версия нашла подтверждение: установлено, что к провокации причастны граждане других государств, в том числе Украины. Однако вместе с ними действовали и более десяти россиян. Их личности установили без труда, так как для размещения фотографий на указанном сайте нужно было пройти авторизацию через социальные сети.

Как выяснил Следственный комитет, в соцсетях организаторы экстремистской провокации вели целенаправленную работу по вербовке молодежи, пытаясь убедить, что загрузка фотографий нацистов на сайт «Бессмертного полка» - все лишь шутка. Одна из невольных участниц провокации, которая сначала загрузила на сайт фотографию Адольфа Гитлера (без усов), а затем сама обратилась к модераторам с просьбой отозвать заявку, самостоятельно рассказала об этом следователям.

Шестнадцатого мая были задержаны и допрошены несколько оппозиционно-настроенных россиян, среди которых - жители Самары, Перми, Волгограда, Ульяновска. Их поведение теперь несложно проанализировать по страницам в соцсетях и активности в различных группах.

Как отмечают организаторы акции «Бессмертный полк», идея поставить в один ряд советских солдат и идеологов фашизма давно стала частью государственной политики в ряде стран. Об этом почти в открытую говорится в шокировавшей власти России резолюции парламентской ассамблеи ОБСЕ, в которой нацистская Германия и СССР названы в равной степени виновными в развязывании Второй мировой войны. Такую же мысль продвигают власти стран Прибалтики и Украина, глава МИД которой заявил об отсутствии у России морального права праздновать День Победы. С ним солидарна по тону и публикация на официальном аккаунте Белого дома, в которой победителями Второй мировой названы США и Великобритания.

Опрос ВЦИОМ показал, что информация о попытке унизить достоинство участников Войны через проведенную провокацию на сайте проекта к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Дню вызвала широкое общественное осуждение. Абсолютное большинство россиян (83%) отнеслись к данному происшествию с осуждением, восприняв его как оскорбление памяти и подвигов советских солдат, провокацию, проявление кощунства, насмешку над участниками и ветеранами, акт вандализма и попытку обесценить смысл акции «Бессмертный полк». Только 7% опрошенных оценили произведенную выходку, как неудачную шутку.