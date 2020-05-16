Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Провокаторы задержаны: организаторам хакерской атаки на сайт «Бессмертного полка» не избежать ответственности

Валентина Пескова
17:31 16.05.2020
Выходку экстремистски настроенных оппозиционеров, согласно опросу ВЦИОМ, резко осудило подавляющее большинство россиян - 83%.
Провокаторы задержаны: организаторам хакерской атаки на сайт «Бессмертного полка» не избежать ответственности
© Фото: СК РФ

Хакерская атака на онлайн проект «Бессмертный полк» привела к закономерным последствиям. Личности большинства ее участников, которыми оказались не только граждане иностранных государств, но и россияне, установлены и задержаны.

Как уже сообщалось ранее, в День Победы модераторами были зафиксированы и частично предотвращены попытки размещения на сайте акции фотографии нацистских преступников. Согласно замыслу организаторов экстремистской акции, вместе со снимками ветеранов Великой Отечественной войны на странице проекта должны были соседствовать рядом изображения Адольфа Гитлера, Германа Геринга, Пауля Геббельса, Генриха Гиммлера и других фашистов, совершивших преступления против человечества.

Сотрудники Следственного комитета РФ еще до начала расследования возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 354.1 УК РФ - реабилитация нацизма (то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала) подозревали в организации атаки граждан и организации иностранных государств. Данная версия нашла подтверждение: установлено, что к провокации причастны граждане других государств, в том числе Украины. Однако вместе с ними действовали и более десяти россиян. Их личности установили без труда, так как для размещения фотографий на указанном сайте нужно было пройти авторизацию через социальные сети.

Как выяснил Следственный комитет, в соцсетях организаторы экстремистской провокации вели целенаправленную работу по вербовке молодежи, пытаясь убедить, что загрузка фотографий нацистов на сайт «Бессмертного полка» - все лишь шутка. Одна из невольных участниц провокации, которая сначала загрузила на сайт фотографию Адольфа Гитлера (без усов), а затем сама обратилась к модераторам с просьбой отозвать заявку, самостоятельно рассказала об этом следователям.

Шестнадцатого мая были задержаны и допрошены несколько оппозиционно-настроенных россиян, среди которых - жители Самары, Перми, Волгограда, Ульяновска. Их поведение теперь несложно проанализировать по страницам в соцсетях и активности в различных группах.

Как отмечают организаторы акции «Бессмертный полк», идея поставить в один ряд советских солдат и идеологов фашизма давно стала частью государственной политики в ряде стран. Об этом почти в открытую говорится в шокировавшей власти России резолюции парламентской ассамблеи ОБСЕ, в которой нацистская Германия и СССР названы в равной степени виновными в развязывании Второй мировой войны. Такую же мысль продвигают власти стран Прибалтики и Украина, глава МИД которой заявил об отсутствии у России морального права праздновать День Победы. С ним солидарна по тону и публикация на официальном аккаунте Белого дома, в которой победителями Второй мировой названы США и Великобритания.

Опрос ВЦИОМ показал, что информация о попытке унизить достоинство участников Войны через проведенную провокацию на сайте проекта к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Дню вызвала широкое общественное осуждение. Абсолютное большинство россиян (83%) отнеслись к данному происшествию с осуждением, восприняв его как оскорбление памяти и подвигов советских солдат, провокацию, проявление кощунства, насмешку над участниками и ветеранами, акт вандализма и попытку обесценить смысл акции «Бессмертный полк». Только 7% опрошенных оценили произведенную выходку, как неудачную шутку.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.05.2020, 11:07
В Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции
Дата16.05.2020, 13:15
На передовой в борьбе с COVID-19: итоги гуманитарной операции МО РФ в Италии
Дата15.05.2020, 13:33
Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня
Дата16.05.2020, 13:52
«Князь Владимир» приступил к подводным испытаниям в Белом море
Дата13.05.2020, 18:00
Незаметный и смертоносный: история подвигов диверсанта-«призрака» Ивана Просяного
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:38 В стране и мире
Видео
«Московский дрифт»: нелегальные уличные гонки в столице попали на видео
18:27 В стране и мире
Видео
«Солнечный минимум»: астроном объяснил, почему Земля может «остыть»
18:15 В стране и мире
Генпрокуратура и СК РФ проверят жалобы медиков в Иркутске и Армавире
17:45 В стране и мире
Правительство РФ утвердило новые правила выплат медработникам
17:33 В стране и мире
Видео
Новая реальность: психолог рассказала о риске появления новых страхов после самоизоляции
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Там хорошо и не страшно: врачи рассказали о предсмертных снах
Видео
Питерский дрифт: обгонявшая поток легковушка врезалась в ограждение и встала «на дыбы»
Видео
Сражение с неизвестностью: названа новая версия исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике
Видео
Американский истребитель пятого поколения рухнул во Флориде
Видео
Бывший майор «Беркута» отреагировал на признания Парасюка о расстреле людей на Майдане
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.