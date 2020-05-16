«Растерял уважение»: Гэтжи отверг вызов на бой с Макгрегором

Американский боец MMA Джастин Гэтжи заявил, что сразиться со знаменитым ирландцем Конором Макгрегором его не заставит даже огромный гонорар.

Гэтжи, одолевший 36-летнего Тони Фергюсона, который ранее не знал поражений уже восемь лет, имеет право самостоятельно выбрать своего противника. Американец указал, что его цель сейчас – поединок с Хабибом Нурмагомедовым, который он определенно точно предпочтет бою с Макгрегором.

«Конор растерял уважение в бойцовской среде», - объяснил боец в интервью, отрывок из которого был опубликован журналистом Бреттом Окамото.

Ирландский боец смешанного стиля вызвал Гэтжи на бой после турнира UFC. Ранее Конор Макгрегор уже получал отказ в поединке. Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Нурмагомедов отклонил предложение реванша, объяснив это своей незаинтересованностью.