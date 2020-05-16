Врачи Ангарска обратились к Путину с жалобой на невыплату доплат за работу с больными COVID-19

Более 20 врачей и фельдшеров станции скорой медицинской помощи города Ангарск Иркутской области записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В своем обращении они рассказали, что не получают положенных им выплат за работу условиях красной зоны с зараженными коронавирусом пациентами.

Такой категории медиков пообещали выплаты в виде надбавок к зарплате. Для врачей эта сумма составляет 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 25 тысяч. По факту Ангарской городской больницы скорой медицинской помощи получили премию по количеству часов взаимодействия с больными коронавирусом, которая составила от ста рублей до нескольких тысяч рублей.

«Наши коллеги звонили на горячую линию и было сказано, что нам не положены данные выплаты. Ответ был таков, что выплаты будут осуществляться только по подтвержденным анализам коронавируса», - рассказала «Звезде» фельдшер Ангарской городской больницы скорой медицинской помощи Софья Доровская.

Помимо видеообращения сотрудники Ангарской городской больницы скорой медицинской помощи написали письма губернатору, уполномоченному по правам человека, министру здравоохранения и в Роспотребнадзор. В своих письмах медики также обратили внимание на недостаточные меры безопасности, не все врачи проходят тестирование на коронавирус и они опасаются, что могут стать источником заражения.