В Минтрансе объяснили неэффективность социального дистанцирования в самолетах

Заполнение самолетов с учетом социальной дистанции может вызвать нерентабельность авиаперевозок и подорожание билетов до 70 тысяч рублей. Такое мнение высказал министр транспорта России Евгений Дитрих.

«Если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолете, то билет будет стоить где-то к 70 тысячам рублей, даже самый минимальный. Там социальную дистанцию никак не ввести», — заявил Дитрих.

По его словам, для поддержания рентабельности авиаперевозок при сохранении цен загруженность самолета должна составлять минимум 72-75%, что исключает возможность рассадки пассажиров с соблюдением социальной дистанции.

Дитрих добавил, что от соблюдения дистанции отказались и зарубежные компании. Но министр предложил альтернативу — постоянно использовать на транспорте маски и перчатки, что, по его мнению, поможет снизить риск заражения.