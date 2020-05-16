СК РФ начал проверки по фактам невыплаты «коронавирусных» компенсаций врачам в регионах

Следственный комитет России проверяет факты невыплат денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи инфицированным COVID-19.

Крайний срок исполнения указания президента РФ Владимира Путина о выплате стимулирующих премий медикам был установлен 15 мая. Однако в ряде регионов врачи до сих пор или не получили компенсации совсем, или получили гораздо меньшие суммы, чем было положено согласно распоряжению главы государства.

Так, нарушения допущены в Новосибирской, Иркутской, Рязанской, Владимирской, Орловской, Кемеровской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике и других регионах.

Напомним, для врачей сумма поощрений должна составлять 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер - 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала - 25 тысяч рублей.