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Как в боевике: в Петербурге легковой автомобиль перевернул внедорожник

Валентина Пескова
16:08 16.05.2020
Внедорожник Toyota RAV4 перевернулся на крышу от удара автомобиля Peugeout, проезжающего по Фонтанке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Зрелищное ДТП произошло в Санкт-Петербурге в то время, как в городе до сих пор сохраняются меры предосторожности по предотвращению заражения инфекцией коронавируса. Дороги в столице на Неве пусты от автомобилей, так жители соблюдают режим самоизоляции.

Однако даже в условиях полного отсутствия препятствий на магистралях, некоторые водители все равно умудряются не поделить проезжую часть. Так, на Египетском мосту, легковой автомобиль Peugeout, проезжавший по Фонтанке, лихо «подсек» внедорожник Toyota RAV4, двигавшийся по Лермонтовскому проспекту.

От неожиданного и сильного удара по касательной джип перевернулся колесами вверх и остался лежать на дороге. За считанные минуты на месте аварии оказались сотрудники правоохранительных органов, начавшие оказывать помощь водителю. Насколько пострадал управлявший внедорожником, пока не сообщается.

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