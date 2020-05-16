«Больше не повторится»: СК показал кадры допросов по делу о провокации с фотографиями нацистов

Разместившие фотографии нацистов на сайте акции «Бессмертный полк» признали вину во время допросов следователями. Соответствующий ролик выложил Следственный комитет России.

«С помощью компьютера в сервисе "Бессмертного полка" разместил фотографию Адольфа Гитлера. Раскаиваюсь, вину признаю полностью», - заявил один из подозреваемых.

На кадрах ролика также виден процесс оперативной работы в квартирах нарушителей. У них изъяли электронные гаджеты, в том числе компьютеры и телефоны. На мониторе одного из компьютеров была открыта фотография генерала-предателя Власова.

«Разместил (на сайте "Бессмертного полка" — прим. ред.) фото Власова. Разместил фото с целью шутки, которая не удалась», — рассказал еще один подозреваемый.

Шуткой преступление оправдывал и житель Ульяновска. По словам нарушителя, он не думал о последствиях своего поступка, когда выкладывал фотографии.

«Я не подумал о последствиях шутки, которую я сделал. Раскаиваюсь в том, что я совершил, больше такого не повторится», — заявил он.

По данным СК, среди причастных к размещению фотографий также имеются граждане других стран — Эстонии и Украины.

Накануне 9 мая нарушители загрузили на сайт акции «Бессмертный полк» фотографии нацистских лидеров — Гитлера, Гиммлера, а также Власова и других.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ — «Реабилитация нацизма».