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СК проводит обыски в квартирах нарушителей, разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку»: видео

Кирилл Васин
15:52 16.05.2020
В Следственном комитете отметили, что среди причастных к размещению фотографий также имеются граждане других стран — Эстонии и Украины.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ

Следственный комитет России установил личности четверых человек, разместивших фотографии нацистских преступников на сайте «Бессмертного полка». Против них возбуждены уголовные дела, проводятся обыски и допрос следователями.

«В ходе следствия установлены личности причастных к совершению указанных преступлений лиц, находящихся на территории Российской Федерации», — сообщили в СК.

На кадрах ролика, размещенного следственным комитетом, видна оперативная работа следователей в квартирах нарушителей: изъяты компьютеры и прочая техника. На мониторе одного из компьютеров открыты фотографии нацистов, размещенные на сайте «Бессмертного полка».

В Следственном комитете отметили, что среди причастных к размещению фотографий также имеются граждане других стран — Эстонии и Украины.

Накануне праздника Победы 9 мая нарушители загружали на сайт акции «Бессмертный полк» вместо фотографий воевавших родственников изображения нацистских преступников — Гитлера, Гиммлера и других.

После обнаружения размещения фотографий, СК РФ возбудил уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК — «Реабилитация нацизма».

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