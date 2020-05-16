Ученые нашли причину выцветания «Крика» Эдварда Мунка

Международная группа ученых после проведенных исследователей выяснила, что признанная шедевром мировой живописи картина норвежского художника Эдварда Мунка «Крик» выцветает из-за влияния влаги.

Исследователи провели анализ полотна при помощи рентгена. Они выяснили, что сульфид кадмия, используемый в качестве пигмента в оригинальной краске, окисляется и выцветает в условиях высокой влажности.

Сделанное открытие поможет в сохранении полотна, потому что раньше считалось, что оно теряет яркость красок из-за влияния света. Поэтому «Крик» держали в темном помещении, уделяя влажности не столь пристальное внимание.

«Анализ позволил нам выявить основную причину, которая привела к выцветанию краски, а именно — влажность», — приводит Daily Mail слова члена исследовательской группы, специалиста из Италии Летиции Монико.

Благодаря исследованию работники музея Мунка в Норвегии смогут продлить срок жизни шедевра. Картина теперь будет выставляться в помещении, влажность в котором не превышает 45%.