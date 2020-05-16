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Вирусолог объяснил, в каком случае при лечении COVID-19 могут помочь антитела

Валентина Пескова
15:28 16.05.2020
Профессор Анатолий Альштейн объяснил действие лекарственных препаратов от коронавируса, в составе которых содержатся антитела от пациентов, перенесших COVID-19.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Marco Passaro, Keystone Press Agency, Globallookpress

Говоря об антителах, которые медицинские специалисты начали задействовать в лечении инфицированных коронавирусом, речь идет о так называемых антителах моноклональных, которые создаются в результате долгой работы. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.

«Сначала вирусолог подбирает подходящее антитело, которое обладает наиболее нейтрализующим действием. Далее из них создается уже целый коктейль антител, которые будут использоваться при лечении. Однако помощь от них возможна только на ранних этапах заражения инфекцией. А если антитела не помогут на раннем этапе, то и на позднем от них тем более уже никакой помощи не будет. Такой препарат, который содержит антитела, он связывает вирус и не дает ему проникнуть в клетки, поэтому они остаются защищенными», - пояснил профессор.

Ранее сообщалось, что вирусологи разрабатывают препарат, за основу создания которого был взят подход искусственного добавления антител. Они должны помочь иммунитету инфицированных COVID-19 бороться с заболеванием.

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