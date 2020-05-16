Врачи обнаружили новые проявления коронавируса

Российские врачи обнаружили изменения в проявлениях коронавируса. У разных пациентов он может иметь различные симптомы, рассказала главврач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.

«Вирус меняет свои, так скажем, проявления. Это и поражение эндотелий мелких сосудов, это сейчас и проявления кожные, что, конечно, тоже не может не настораживать», — рассказала врач в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5».

Также медики установили, что переливание плазмы крови от переболевших коронавирусом действует только на больных пациентов. Здоровым людям эта мера не помогает выработать иммунитет к COVID-19.

За прошедшие сутки в России выявлено 9 200 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Большинство из них (3 505) — в Москве.