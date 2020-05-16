В Черногории освободят сербского епископа и священников

В Черногории из-под стражи освободят епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников Сербской православной церкви (СПЦ). Об этом сообщил начальник прокуратуры города Никшич Стево Шекарич.

«Задержание Епископа Иоанникия и восьми священников митрополии Черногорско-Приморской не будет продлено», - цитирует его РИА Новости.

Накануне несколько тысяч человек вышли с протестами против задержания священников СПЦ на улицы черногорских городов.

Напомним, что священнослужителей задержали на 72 часа за проведение собрания верующих на празднике Святого Василия Острожского 12 мая.



