В Черногории освободят сербского епископа и священников
Незадолго до этого в нескольких городах страны прошли мирные акции протеста.
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В Черногории из-под стражи освободят епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников Сербской православной церкви (СПЦ). Об этом сообщил начальник прокуратуры города Никшич Стево Шекарич.
«Задержание Епископа Иоанникия и восьми священников митрополии Черногорско-Приморской не будет продлено», - цитирует его РИА Новости.
Накануне несколько тысяч человек вышли с протестами против задержания священников СПЦ на улицы черногорских городов.
Напомним, что священнослужителей задержали на 72 часа за проведение собрания верующих на празднике Святого Василия Острожского 12 мая.