Дым и вспышка: момент крушения американского истребителя попал на видео

В американском штате Флорида в окрестностях базы ВВС Эглин разбился истребитель F-22 Raptor. Момент катастрофы сняли проезжавшие рядом с местом крушения автомобилисты.

На кадрах видно, как истребитель резко теряет высоту, после чего в самолете срабатывает механизм катапультирования, спасший пилота. К месту аварии устремляются аварийные службы.

Самолет упал 15 мая в 16:15 по Москве в ходе учебного полета. Пилот находится в больнице, его состояние стабильно, сообщает Fox10. В результате аварии кроме пилота никто не пострадал.



