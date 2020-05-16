В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса. Сейчас она проходит клинические испытания, которые продлятся еще месяц. После того, как будет определена токсичность, реактогенность и другие критерии, начнутся испытания вакцины на людях. Предполагается, что ее производство начнется в августе.

«Я думаю, к концу лета зарегистрируют вакцину. В августе месяце, я надеюсь, если все будет по плану и не будет никаких неожиданностей», - заявил директор центра Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Гинцбурга, вакцина будет вводиться в правое плечо, однако все россияне одновременно ее получить не смогут.

В России над созданием «противоядия от коронавируса» работают ученые Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток. Также начата разработка потенциальных вакцин от нового типа в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, где идет поиск рабочей формулы и технологии воспроизводства вакцины от COVID-19 с использованием самого белка вируса. И в Институте общей генетики имени Вавилова. Вакцина, которую пытаются добыть там, также потенциально может помочь от нескольких штаммов вируса, так как несет на себе три белка коронавируса. Разработка лекарства ведется также в США и Китае.

Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ выразил надежду, что центр «Вектор» не только изобретет, но и зарегистрирует вакцину от коронавирусной инфекции в сентябре.