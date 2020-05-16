Власти Москвы назвали преждевременным ослабление самоизоляции в ближайшее время

Ослабления режима самоизоляции до 21-22 мая ждать не стоит, заявил глава столичного департамента торговли и услуг, первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

«До 21-22 числа говорить преждевременно о тех послаблениях, которые могли бы быть в ближайшее время», - отметил он.

По его словам, первые ослабления уже были сделаны, когда власти разрешили с 12 мая работу предприятий промышленности и строительства. Предполагается, что на работу вернулись около полумиллиона человек, передает радио «Эхо Москвы».

Также с 12 мая был введен масочный режим, он необходим для возвращения города к привычной жизни, недопущения дальнейшего распространения инфекции и закрепления уже достигнутых результатов.

Напомним, что режим самоизоляции в России действует с конца марта. По-прежнему закрыты торговые центры, исключение составляют только центральные магазины с товарами первой необходимости. Но и в них условия достаточно жесткие: дистанция между покупателями должна быть не менее полутора метров. Также закрыты школы, кинотеатры, музеи, кафе и рестораны, парикмахерские и салоны красоты. Согласно режиму, жителям разрешено выходить из дома в магазин, аптеку, выбросить мусор и для выгула собаки. Для передвижения по столичному региону у граждан должен быть оформлен цифровой пропуск.

По данным на 16 мая, количество выявленный в России с начала распространения эпидемии в стране случаев составляет 272 тысячи пациентов.