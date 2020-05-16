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СК установил личности нарушителей, разместивших в «Бессмертном полку» фото нацистов

Ирина Егорова
14:04 16.05.2020
Некоторые из причастных уже привлекались к уголовном ответственности за преступления экстремистской направленности. Среди нарушителей есть и иностранные граждане, из Эстонии и Украины.
СК установил личности нарушителей, разместивших в «Бессмертном полку» фото нацистов
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации продолжаются следственные действия по уголовным делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили на сайтах акции «Бессмертный полк - онлайн» фотографии нацистских преступников.

«В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам жительства, их допрашивают следователи», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ. 

Следствие назвало имена нарушителей, которые причастны к совершению преступлений. Среди них - граждане РФ из Перми, Самары, Волгограда и Ульяновска, а также иностранные граждане, в частности, украинцы и эстонцы. Некоторые из нарушителей ранее привлекались к уголовной ответственности преступления  экстремистского характера.

Напомним, что в преддверии 9 мая, на сайте «Бессмертного полка», который в этому году из-за пандемии коронавируса проходил в режиме онлайн, нарушители вместо снимка советского солдата загружали фотографию одного из политических лидеров Третьего рейха - рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, Гитлера и других нацистов. Организаторы акции приняли решение передать выявленные нарушения правоохранителям, чтобы те дали соответствующую оценку действиям злоумышленников.

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