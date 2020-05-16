«Сдаемся!»: Рогозин пошутил, что против «супер-пупер-ракеты» США шансов нет

Дмитрий Рогозин прокомментировал анонсирование президентом США Дональдом Трампом разработки «супер-пупер-ракеты» с «невероятными» показателями.

Глава Роскосмоса не без иронии отметил, что в корпорации уже заранее осознали - против новой ракеты Соединенных Штатов им поставить нечего.

«Нет, ну против супер-пупер-ракеты нам ловить нечего. Сдаемся!», - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Ранее американский лидер рассказал о создании в стране новой сверхбыстрой ракеты, которая, как он утверждает, в 17 раз будет превосходить по скорости самые быстрые ракеты, существующие сегодня.