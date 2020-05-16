Путин рассказал о месте науки в развитии современных видов вооружений

Президент России Владимир Путин отметил роль российской науки при создании современных видов вооружений. По словам российского лидера, именно благодаря развитости науки смогли появиться актуальные виды оружия, которые, возможно, в другой ситуации не смогли бы появиться никогда.

«Как мы это могли бы сделать, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров? Это было бы абсолютно невозможно», - заявил президент в видео, опубликованном в Instagram ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина.

Ранее Путин рассказал об истории создания комплексов «Искандер». По его словам, одно из самых современных видов вооружений РФ является одним из лучших в мире, и было изобретено молодыми учеными.