«Гасим скорость и зависаем»: кадры первой тренировки космонавтов-испытателей после самоизоляции
Испытатели Александр Мисуркин и Олег Артемьев проверили работу средств связи, управления и стыковочной системы.
© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос
Российские космонавты-испытатели Александр Мисуркин и Олег Артемьев возобновили прерванные на время пандемии коронавирусной инфекции тренировки в Центре подготовки космонавтов. Необходимые навыки космонавты не отрабатывали полтора месяца.
Роскосмос опубликовал первые кадры тренировок. На них Мисуркин проверил работу средств связи и управления внутри космической капсулы, а Артемьев - работы стыковочной системы.
Тем временем, в ЦПК подчеркнули, что тренировки космонавтов будут возобновляться в полном объеме постепенно. График составляется с учетом минимального привлечения инструкторского состава и соблюдения противоэпидемических мер.