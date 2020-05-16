«Газпром» прекратит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что транзит газа через Польшу по трубопроводу «Ямал - Европа» будет прекращен.

Так, Россия и Польша не будут продлевать Ямальский контракт, который заключили в 1996 году. Срок действия данного соглашения завершается 18 мая 2020 года.

Несмотря на прекращение действия договора, газ в любом случае будет проходить через польскую территорию, отметил Куприянов в комментарии Reuters.

Ямальский договор предусматривал поставки в Польшу до 10 млрд кубометров российского газа в год.Помимо этого транзитом в Германию проходило 30 млрд кубометров.