В МВД рассказали о штрафах за отказ сдавать тест на коронавирус

В МВД РФ назвали случаи бездействия граждан при коронавирусе, которые грозят штрафом. При отказе на прохождение тестирования на COVID-19, или невызов врача на дом при появлении признаков заболевания, а также за сокрытие данных о возвращении из-за границы гражданам грозят штрафы. Таким образом, административная ответственность возникает по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия», которая предполагает штрафы от 15 до 40 тысяч рублей.

«На практике действия граждан связаны с нарушением требования об изоляции в домашних условиях либо в специально созданных обсервационных пунктах», - передает ТАСС.

Также штрафом наказываются москвичи, которые появляются в общественном месте или транспорте без маски. Предусмотрен штраф в размере четырех тысяч рублей за нарушение сотрудниками предприятий масочного режима на рабочих местах.